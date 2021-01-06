قوة أمنية ترافق حمولة أكسجين من بورسعيد لدمياط

رافقت قوات أمن بورسعيد، سيارة محملة بـ11 طنا من الأكسجين، كانت في طريقها إلى عدد من مستشفيات محافظة دمياط، أعاقت الشبورة المائية حركتها اليوم.

ضبط 10 أسطوانات أكسجين مجهولة المصدر بالبحيرة

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة من ضبط 10 اسطوانات سعة 7 متر أكسجين مجهولة المصدر بحوزة أحد الأشخاص ببندر كوم حمادة.

إحباط محاولة تجميع أسطوانات أكسجين بالغربية

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية قيام أحد الأشخاص (تاجر حديد وبويات) بتجميع اسطوانات الأكسجين الطبية داخل مستودع لبيع وتوزيع أسطوانات الأكسجين بدون ترخيص، بمركز شرطة قطور، محققاً من وراء ذلك أرباحا طائلة دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 40 اسطوانة أكسجين طبية مملوءة، و5 اسطوانات أكسجين فارغة.