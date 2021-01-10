التعليم الكويتي تستغنى عن 372 معلما عالقين بالخارج.. وتستقطب أبناءها

كشفت وزارة التربية الكويتية أن عدد المعلمين العالقين في الخارج وانتهت إقامتهم في البلاد، بسبب صعوبة عودتهم على خلفية جائحة فيروس كورونا، وصل إلى 693 معلما ومعلمة، وتستعد الوزارة للاستغناء عن 54% منهم بواقع 372 معلما، وعدم تجديد إقاماتهم لوجود طلبات من الكويتيين في نفس تخصصاتهم.

وأوضحت الوزارة، في تقرير نشرته جريدة «القبس» الكويتية، اليوم، أنها لا تستطيع الاستغناء عن 321 معلما ومعلمة، في 12 تخصصا، ويمثلون 46 % من المعلمين العالقين والمنتهية إقاماتهم وهم خارج البلاد، ولذلك تطالب الوزارة تجديد إقاماتهم.

وفي كشف تفصيلي بأسماء وتخصصات وبيانات أعضاء الهيئة التعليمية، بلغ عدد المعلمين الذين «لا يمكن الاستغناء عنهم»، 234 معلما و87 معلمة، في تخصصات: الفيزياء، الكمياء، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، الفلسفة، الجولوجيا، الأحياء، الرياضيات، الديكور، التربية الموسيقية والتربية البدنية.

بينما يبلغ عدد المعلمين الذين ترغب الوزارة في الاستغناء عنهم 252 معلماً و120 معلمة، في 22 تخصصا: التربية الإسلامية، الدراسات الاجتماعية، التاريخ والتخاطب والتجنيد، حيث يعمل51 في تدريس التربية الإسلامية، و113 آخرين في تدريس اللغة العربية.

وتسعى وزاة التربية إلى استقطاب الكويتين والخليجيين للعمل في ما وصفته بـ «التخصصات النادرة» خلال للعام الدراسي 2020 -2021، حيث إن العاملين منهم تصل نسبتهم إلى أقل %30 من إجمالي عدد المعلمين في كل تخصص، ومنها: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الفيزياء، الأحياء، الكمياء، الرياضيات، واللغة الفرنسي في المراحل المتوسطة والثانوية، مقابل تخصص واحد نادر للمعلمات وهو مادة الفيزياء للمرحلة الثانوية.

وأوضح تقرير للوزارة، أن عدد المعلمين الكويتيين في مادة الفيزياء يبلغ 73 معلما كويتيا، بينما وصل عدد معلمي المادة من الجنسيات الأخرى 734 معلما.

وقررت الحكومة عدم عودة الطلاب إلى المدارس إلا بعد طعيم %65 من السكان، وتحسن الوضع الوبائي في البلاد، كما قررت إلغاء اختبارات الفصل الدراسي الأول، على أن تبدأ عودة الطلبة تدريجيا إلى المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني، بداية مارس المقبل.