رابط استمارة التسجيل للامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الثالث الثانوي

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إمكانية تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي من خلال الضغط على الرابط التالي من هنـــــــــــــا.

وأشارت الوزارة إلى أنّ عملية التسجيل متاحة بدءًا من اليوم، الأحد الموافق 10 يناير الحالي، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020- 2021.

ولكي تتمكن من ملء الاستمارة وطباعتها ينبغي أن يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك، وإذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي https://office365.emis.gov.eg/.

ويختار الطالب حساب طالب وإدخال الرقم القومي ثم إدخال رقم الكود، وبعد ذلك يضغط الطالب على التحقق من البيانات، وتظهر بيانات الطالب ومعها الحساب (البريد الإلكتروني)، فيحتفظ الطالب بهذا الحساب.

بعد ذلك يضغط الطالب على إعادة تعيين كلمة المرور، ويحتفظ الطالب أيضًا بهذه الشاشة (صورة منها)، وبذلك يكون الطالب قد حصل على البريد الإلكتروني وكلمة المرور اللازمين.

وأشارت الوزارة إلى أنّه حال وجود أي أخطاء في البيان يتمّ التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية https://moe-complains.emis.gov.eg، وتتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية حل المشكلات التي ترد من خلالها.

ويتم تسجيل شكوى جديدة عن طريق تحديد نوع الشاكي «ولي أمر - طالب - معلم - موظف/ معلم»، وإدخال الرقم القومي للطالب، ثم إدخال كود الطالب

يذكر أنّ التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سيكون عن طريق استخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب، والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص - منازل).