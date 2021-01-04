عاجل.. الحكومة تنفي إلغاء «نماذج الثانوية العامة» لعام 2020- 2021
كتب:
محمد مجدي
11:13 ص | الإثنين 04 يناير 2021
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، ما تردد على مواقع التواصل الإجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية بشأن إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021.
ووصف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتردد في هذا الصدد على أنه شائعات.
ومن المقرر أنَّ يصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد قليل بياناً تفصيلياً لتفنيد تلك الشائعة.