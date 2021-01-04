عاجل.. الحكومة تنفي إلغاء «نماذج الثانوية العامة» لعام 2020- 2021

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، ما تردد على مواقع التواصل الإجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية بشأن إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021.

ووصف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتردد في هذا الصدد على أنه شائعات.

ومن المقرر أنَّ يصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد قليل بياناً تفصيلياً لتفنيد تلك الشائعة.