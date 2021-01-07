المنشآت الفندقية تعلن أسعار الغرف بمبادرة «شتي في مصر»

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، أسعار الإقامة بالفنادق المشاركة في مبادرة «شتي في مصر»، التي أطلقتها وزارتا السياحة والآثار والطيران المدني.

وقالت الغرفة في بيان لها، اليوم، إن الإعلان سيكون من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك وعنوانها: Facebook Egyptian Hotel Association، والتي ستطلق من خلالها أسعار تشجيعية للفنادق؛ ليكون الحد الأقصى لسعر الفرد في الغرفة المزدوجة في الليلة «شاملة الضرائب والخدمات»، إقامة كاملة ما عدا فنادق الأقصر وأسوان نصف إقامة «إفطار وعشاء».

3 فئات للفنادق السياحية

- الفنادق من فئة 3 نجوم 300 جنيه مصري.

- الفنادق من فئة 4 نجوم 600 حنيه مصري.

- الفنادق من فئة 5 نجوم 750 جنيه مصري.

110 فنادق بالوجهات السياحية المختلفة

وأضافت الغرفة أن عدد الفنادق المشاركة في المبادرة بلغت حتى الآن 110 فنادق بالوجهات السياحية المختلفة ومن هذه الفنادق:

فنادق البحر الأحمر:

ثرى كورنرز صني بيتش – أرابيلا آزور – عرابيا آزور – جيفتون آزور – مارلين إن آزور – فارو آزور – رويال ستار يستش ريزورت – مينا مارك – جولدن بيتش ريزورت – سويس إن «هيلتون الغردقة سابقا» – فندق كونتننتال الغردقة – كورال بيتش – صن رايز أكوا جوى – صني دايز البلاسيو ريزورت – صني دايز ميريت فاميلي ريزورت – صني دايز بالما دي ميريت ريزورت - – صنرايز أكوا جوى ريزورت – رويال لاجونز أكوا بارك – لونج بيتش – هوتيلوكس بيتش – كاريبيان ورلد ريزورت سوما باي – سي جل – أورورا أوريانتال ريزورت – قرية الياسمين – كنج توت بيتش ريزورت – سفينكس أكوا بارك بيتش – ميركيور الغردقة – أولد بالاس ريزورت – بالم رويال سوما باى – ثري كورنرز ريحانا ريزورت الجونة – أمارينا أبو سوما – شمس سفاجا – كاريبيان ورلد ريزورت سفاجا – مينا فيل سفاجا – أولد بالاس ريزورت سهل حشيش – سلطان باى الجونة – بالينا براديس أبو سوما – الأحلام أبوسوما سفاجا – أمارينا أبو سوما سفاجا - جنة سفاجا هورايزون الوادى أكوا بارك العين السخنة.

فنادق مرسى علم:

ثري كورنرز فيروز بلازا ريزورت - ثري كورنرز بيتش ريزورت - ثري كورنرز هابي لايف - وادي لحمي آزور–- وادى لحمي - بريكا باى ريزورت - هيلتون مرسى علم النوبي - رويال تيوليب – تيوليب - نوفوتيل – الفستون ريزورت – رويال تيوليب – نوفوتيل – مورين.

فنادق محافظة جنوب سيناء

أمفوراس – كونكورد – أكسبيرنس كيروسيز باركلاند – تروبيتال نعمة باي – تروبيتال وايفز (يتبع تروبيتال نعمة باي) – سييرا – تيرانا أيلاند فيو ريزورت - مارتيم جولي فيل نعمة باي - نوفوتيل – جراند أوازيس – بارسيلو تيران – هيلتون شاركس باي – مارينا شارم – سي بيتش أكوا بارك – شارم هوليداى ريزورت – شارميليون كلوب أكوا بارك – شارميليون سي لايف «جاردنز أكوا بارك» – شارميليون كلوب ريزورت – أكسبيرينس سان جورج – ليدو شارم – سى بيتش أكوا بارك – ريحانة رويال بيتش ريزورت – تمرا بيتش ريزورت – شرم شرم متر فولز – شارم برايد – شارم كليف ريزورت – رويال باراديس – شرم إن أمارين – أورينتال ريفولى – فالكون هيلز هضبة أم السيد – فتلكون هيلز نعمة باى – لابراندا تاور باي ريزورت – تيفولي – بالما دي شارم.

فنادق نويبع ودهب:

كلاب بنويبع – تيرانا دهب بدهب – تروبيتال دهب أوازيس بدهب.

فنادق طابا:

موفنبيك طابا

فنادق الأقصر:

شتايجنبرجر نايل بالاس – شتايجنبرجر اشتي – سونستا سان جورج – ميركيور الكرنك – أبروتي – إيمليو – الكرنك – فيليب. وفنادق أسوان: بسمة – أوبليسك.

الفنادق العائمة:

تويا – بلو شادو – رويال روبي – نايل روبي – أوبرا – زينة – شاتو لا فاييت – راداميس2

وأضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، أنها منحت خلال المبادرة تخفيض 50 ٪ على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، خلال شهري يناير وفبراير 2021.