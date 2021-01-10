البيت الفني للمسرح ينعى هادي الجيار: رحلة عطاء كبيرة

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير هادي الجيار، والذي وافته المنية مساء أمس، بعد رحلة عطاء فنية كبيرة ما بين المسرح والسينما و التلفزيون، أثرى بها الفن في مصر بالعديد و العديد من الأعمال الخالدة.

ودعا رئيس البيت الفني للمسرح للراحل، في بيان صادر اليوم، بأن يسكنه الله فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر و السلوان.