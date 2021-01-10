ضبط 65 أسطوانة أكسجين بالقاهرة قبل بيعها في السوق السوداء

في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، لا سيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية دون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط «مسؤول عن محل لبيع إسطوانات الأكسجين - كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر» لإدارته المحل «دون ترخيص» وقيامه بعرض وبيع إسطوانات غاز الأكسجين مجهولة المصدر «تُستخدم لعلاج مصابي فيروس كورونا» بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المحل على 65 إسطوانة غاز الأكسجين مختلفة الأحجام جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.