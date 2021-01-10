أشرف زكي ناعيا هادي الجيار: مصر كلها زعلانة عليه

نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان هادي الجيار، الذي توفي فجر اليوم الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وحرص زكي على الحضور خلال الساعات الأولى لأداء صلاة الجنازة على الفنان هادي الجيار قبل تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر العائلة.

وقال زكي، لـ«الوطن»: «مصر كلها زعلانة على هادي الجيار، وكريم عبد العزيز كان بيبكي الصبح علشان كان بيصور معاه من كذا يوم مسلسل الاختيار 2» .

ولم يستكمل الفنان هادي الجيار تصوير باقى مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار»، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وأجرى الجيار عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية، وهذا زاد من ضعف مناعته بشكل كبير.

كما أنه لم يتم استكمال مشاهده بمسلسل «موسى» مع الفنان محمد رمضان، من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

ولم يكن هذا التعاون الأول له مع الفنان محمد رمضان، حيث سبق وتعاون معه خلال مسلسل «البرنس» في رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجي.