محافظ المنوفية: صرف مساعدات مالية لذوي الهمم وحالات إنسانية

استهل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عمله اليوم بمقابلة عدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم بالديوان العام، حيث قام بتسليم عدد 3 كراسي ودراجة بخارية (موتوسيكل)، وكذا تسليم سماعة أذن لمواطن يعاني من ضعف شديد بالسمع، وذلك مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية ومساعدتهم على سهولة الحركة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتواصل الدائم مع المواطنين وتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجا لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

ووافق محافظ المنوفية على صرف إعانة مالية لمواطن (كفيف) يقيم بقرية أجهور الرمل بقويسنا يعاني من ضمور بالشبكية ومتزوج ويعول أسرة وظروفه الاجتماعية صعبة وليس لديه أي مصدر دخل.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ اللازم نحو إمكانية صرف معاش تكافل وكرامه له.

ووافق المحافظ على صرف إعانة مالية لشاب من ذوى الهمم يبلغ من العمر 18 عاماً بمركز أشمون، حيث أنه يعمل بمحطة وقود لمساعدة والدته في تحمل أعباء الحياة المعيشية نظراً لوفاة والده.

ووافق المحافظ على صرف مساعدة مالية لمواطن بناحية دلهمو أشمون نظراً لظروفه الصحية والاجتماعية ومساعدته على تحمل تكاليف العلاج، حيث أنه يعانى من إعاقة بالساق ويعول أسرة.

كما أمر المحافظ بصرف إعانة فورية لمواطن كفيف بناحية الروضة ببركة السبع يعول 3 أطفال يعانون من ضعف بالبصر نظراً لحالته الصحية.

وتضمن اللقاء صرف مساعدة مالية لمواطنة بناحية سلكا بشبين الكوم تعول أسرة مكونة من ثلاثة أطفال بمراحل التعليم المختلفة لضمان توفير حياة أمنة لها ولأولادها، وكذا صرف إعانة فورية لمواطنة بناحية زوير بشبين الكوم يعانى ابنها من شلل بالأطراف الأربعة وضمور بالعضلات موجهاً بضرورة توفير كرسي كهربائي لمساعدته على الحركة بشكل طبيعي .

وخلال اللقاء وجه محافظ المنوفية وكيل وزراة التضامن الاجتماعي بضرورة توفير كرسي كهربائي لشاب من الكوم الأخضر بشبين الكوم يبلغ من العمر22 عاماً ويعاني من شلل دماغي منذ الصغر ولا يستطيع الحركة وكذا أمر المحافظ بصرف إعانة مالية له.

ووافق المحافظ على صرف مساعدة مالية لمواطن بناحية البتانون لمساعدته على إجراء عملية جراحية عاجلة ويعانى من قصور بشرايين الساق ولا يقدر على تحمل مصاريف العملية والعلاج.