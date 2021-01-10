إحباط محاولة انتحار مواطنة غرقا في المنوفية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة في مجال إتخاذ كل إجراءات الانتشار الأمني، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفوري مع المواقف والحوادث الطارئة التي تتطلب تدخلا أمنيا.

وأثناء قيام خدمات تأمين المسطح المائي بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بالمرور لتفقد الحالة الأمنية تلاحظ سقوط إحدى السيدات من أعلى كوبري المشاة بالمجرى المائي لبحر شبين.

على الفور أسرعت الخدمات الأمنية نحوها وتمكنت من إنقاذها وانتشالها قبل غرقها وبالفحص تبين أنها «ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز». وبسؤالها قررت بمحاولة الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة لوجود خلافات أسرية.

وقد لاقى سرعة إنقاذ المواطنة استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية، على الجهود المبذولة للحفاظ على أمن وأرواح المواطنين.