محافظ المنوفية أعمال رصف منطقة المستشفى التعليمي بشبين الكوم

تابع اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة المحيطة بالمستشفى التعليمي بحي غرب شبين الكوم، في إطار متابعته الميدانية للوقوف على أعمال الرصف بنطاق المحافظة.

ورافق المحافظ، نائبه محمد موسى، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي، والمهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وتفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة، وشدد على الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية للرصف ، مشيراً إلى أن الهدف من تطوير المنطقة رفع كفائتها وتيسير الحركة المرورية فضلاً عن توسعة وازدواج الطريق في المسافة من معهد الكبد مرورا بالمستشفى التعليمي والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

ووجه محافظ المنوفية مدير مديرية الطرق والنقل بتكثيف الأعمال للانتهاء من أعمال الجزيرة الوسطى بالمنطقة ودهان الأرصفة وتركيب أعمدة الإنارة وكذا تركيب الإنترلوك أمام معهد الكبد لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تطوير المنطقة المحيطة بالمستشفى والتي شملت توسعة وازدواج الطريق القادم من بركة السبع إلى مدينة شبين الكوم بدءاً من معهد الكبد حتى المستشفى التعليمي وكذا زراعة أعمدة ديكورية بالجزيرة الوسطى وتطوير المنطقة أمام مستشفى الطوارئ الجديدة.

وأكد المحافظ أنه يتابع بنفسه نسب تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بمراكز ومدن وقرى المحافظة لتذليل العقبات لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة لإنهاء الأعمال، مؤكداً على أن منظومة العمل بالمحافظة تسير وفق خطط ومعدلات ثابتة في شتى القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطن.