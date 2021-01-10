تدهور حالة مذيعة «القاهرة والناس» بسبب كورونا: تعبانة أوي

شهدت حالة دارين مصطفى، مُذيعة نشرات أخبار قناة «القاهرة والناس»، تدهورًا خلال الأيام القليلة الماضية، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وناشدت دارين مصطفى، متابعيها بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ادعوا لي تعبانة أوي».

وكانت دارين مصطفى، قد أعلنت عن آخر تطورات حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت قبل أيام عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «النهاردة فات 7 أيام على المسحة الإيجابية لكورونا.. طول الأسبوع اللي فات مكنش في أي أعراض غير فقدان الشم والتذوق.. النهارده الأعراض ابتدت تظهر».

وتابعت: «مفيش حاجة بتقعد في معدتي وإسهال ومغص وإحساس بالقيء طول الوقت ورشح وعطس كتير ونفسي تقيل وصعب وجسمي كله بيترعش.. خدوا بالكم الموضوع حقيقي مش سهل.. هونها يا رب».

يذكر أن دارين مصطفى، قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا، قبل أيام، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الكورونا تفوتني!!! لاممكن أبدا، الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا، إيجابي كورونا».

في سياق متصل، كان الناقد طارق الشناوي، قد أعلن أمس السبت، عبر حسابه على «فيسبوك»، تماثل الإعلامي وائل الإبراشي للشفاء.

وكتب الشناوي قائلا، «صديقي العزيز وائل الابراشي.. إن شاء الله يعود قريبا لجمهوره.. تماثل للشفاء التام وغادر غرفة العناية المركزة».