«بنتعامل مع بعض زي المتجوزين».. نص أقوال حبيبة المتهمة بقتل خطيبها

تواصل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمة حبيبة أشرف، ووالدها وآخرين المتهمين بقتل خطيب المتهمة الأولى «طالب الرحاب»، داخل إحدى الفلل بالتجمع الخامس عام 2018.

صباح يوم الأربعاء المقبل من المقرر أن تستمع المحكمة لكبير الأطباء الشرعييين، والشاهد التاسع، وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة النساء طب عين شمس لتوقيع الكشف الطبي على المتهمة الثانية «حبيبة» لبيان ما إذا كانت بكرا أو فض غشاء بكارتها، طبقا لما جاء على لسان المتهمة في التحقيقات أن العلاقة بينهما كانت كالأزواج.

وتضمنت أوراق القضية نص أقوال واعترافات حبيبة المتهمة بالاشتراك في قتل خطيبها بسام أسامة والتي قالت فيها: «أنا طالبة في كلية الهندسة بالجامعة البريطانية، وبسام أسامة خطيبي، ونعرف بعض من نحو 8 سنوات».

وأضافت: «اتعرفنا على بعض من أيام المدرسة وكنا بنحب بعض جدا، وكنا بنتعامل مع بعض زي المتجوزين، ومحصلش خطوبة عشان أهلي قالوا إني مش هنخطب وأنا كنت فى المدرسة وأنا كنت لسه داخلة جامعة السنة اللي فاتت»

وعن عدد المرات التي حدثت بها العلاقة غير الشرعية بينهما قالت: «كتير وبدأت من حوالي 3 سنوات ونصف لحد قبل الواقعة بشهر ونصف».

وكان النائب العام السابق، قدم المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة اشتراك المتهمين في واقعة قتل المجني عليه بسام أسامة، يوم 19 أغسطس 2018، بمنطقة التجمع الخامس، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.