تعرف على شروط إحلال السيارات الملاكي والميكروباص وأسعارها 2021

ما زال المواطنون يواصلون تقديم طلبات إحلال السيارة بأخرى للعمل بالغاز الطبيعي، إذ لم ينته التقديم بنهاية المعرض الذي أقيم في الفترة من 4 لـ6 يناير، وتستمر المبادرة لمدة 3 سنوات والتقديم مفتوح من خلال الموقع الإلكتروني: www.gogreenmasr.com، كما لم يتم تحديد موعد لنهاية التقديم.

وتستعرض «الوطن» شروط إحلال السيارات الملاكي والميكروباص وأسعارها 2021 على النحو التالي:

شروط تمويل سيارات الميكروباص والأجرة

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى.

- التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- ألا يكون صدر ضده حكما في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط السداد.

- ألا يثبت تعاطي المتقدمين لأي مواد مخدرة من أي نوع، من خلال توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهة التي تحددها وزارة الصحة.

- فترة السداد تصل إلى 120 شهرًا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 أشهر.

المستندات المطلوبة من المستفيد

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن «عقد إيجار/ تمليك محل الإقامة، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر».

- طابعة من التأمينات الاجتماعية موضحا بها أنّ المستفيد مؤمن عليه كسائق أو صاحب عمل «سيارة».

- تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر.

- تقديم شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد تفيد بأنّه ليس له أي ملف ضريبي أو عدم وجود مستحقات ضريبية واجبة الأداء.

- رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.

شروط الإحلال لسيارات الملاكي

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 55 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصه قيادة سارية.

- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد «بيان بإجمالي الدخل الشهري سندات ملكية - وديعة».

- فترة السداد تصل إلى 120 شهرًا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 أشهر.

المستندات المطلوبة من المستفيد

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن «عقد إيجار/ تمليك محل الإقامة، ايصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر».

- رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.

ويبدأ العمل بالمبادرة بالنسبة للسيارات الملاكي والأجرة بداية من شهر يناير، أما سيارات الميكروباص ابتداءً من شهر مايو، أما بالنسبة للسيارة الكينج لونج فستبدأ من شهر يوليو.

محافظات المرحلة الأولى لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية - السويس - بورسعيد - البحر الأحمر.

وتتيح المبادرة إحلال سيارتك القديمة بأخرى جديدة من اختيارك بحافز مادي يصل إلى 60 ألف جنيه مصري كمقدمة للسيارة الجديدة من اختيارك وتعمل بالغاز الطبيعي وبفائدة 3% فقط، إذ يشارك في فعاليات المعرض نحو 9 بنوك: الأهلي، مصر، القاهرة، المصرف المتحد، قناة السويس، قطر الوطني، العربي الأفريقي، التجاري الدولي وتنمية الصادرات.

وقالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ أقل قسط لشراء السيارة الجديدة في مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مرّ على إنتاجها 20 عامًا سيكون 1600 جنيه شهريًا لمدة 10 سنوات.