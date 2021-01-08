بسمة وهبة تواصل رحلة العلاج: «الأطباء حذروني من اختفاء صوتي»

تواصل الإعلامية بسمة وهبة، رحلة العلاج خارج البلاد، لا سيما بعد تحذير الأطباء لها باحتمالية فقدان صوتها نتيجة الضغوط والإجهاد في العمل.

ونشرت بسمة وهبة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» مقطع فيديو خلال وجودها داخل أحد المستشفيات، معلقة عليها بقولها: «عشان المتنمرين اللي مستكترين إني خارجه أنا وبنتي بنتفسح.. هذا ما وراء الكواليس التي لا يراها صم وبكم القلوب والعيون.. قبل الفسحة بنج ومنظار ومشكلة في الأحبال الصوتية وإنذار بفقد الصوت بسبب الضغط وإجهاد العمل».

وأضافت: «ده نفس اليوم اللي اسكترتوا رفاهيته عليا أنا وبنتي اللي كانت في دبي ليها 3 أسابيع عندها كورونا وأنا ممنوع أقرب ولا أشوفها وكانت في عزل تام!.. إيه رأي المتنمرين لو بعد أذنهم ومايضايقهمش إني أخرج بنتي وأرفع معنويتها ومعنوياتي».

وتابعت: «أنا قلت لكم قبل كده حياتنا مش الصورة اللي بتشوفوها.. دايما الصورة وراها صورة لم ولن تروها.. شوفوا بس المنظار اللي مسكاه الممرضة ورا الكرسي كل ده كان في فمي برضه صورة ورا صورة ورا صورة ودي حياتنا اللي أنتوا قاعدين بس تتنمروا وتنظروا علينا.. لا للإهانة».

نكسات صحية

يذكر أن بسمة وهبة، قد خضعت لعملية جراحية في شهر نوفمبر الماضي، حيث قالت لجمهورها عبر موقع «انستجرام» آنذاك: «الدكتور في لندن اتصل بي وقال لابد أن أسافر للخضوع لعملية هناك ولكنني مترددة في السفر واستخرت ربنا وسبحان الله قابلت ريم ابنه مني عبدالغني صديقتي لأننا جيران وقالت لي على دكتور نفس تخصصي، والذي لم أجده في مصر، ولكني مترددة هل أجري العملية في مصر أم في لندن؟».