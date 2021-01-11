منهم مجهولو الأبوين.. 3 فئات مستحقة لـ«معاش الطفل» من «التضامن»

تمنح وزارة التضامن الاجتماعي «معاش الطفل» للأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

وتحدد وزارة التضامن الاجتماعى، القيمة وفقاً لعدد الأطفال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش، بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى 200 جنيه شهرياً لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.

الفئات المستحقة

- الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين.

- أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت.

- أطفال المسجون لمدة لا تقل عن (3) سنوات .

اجراءات الخدمة

- يقدم طلب الحصول على المعاش، بعد إستيفاء بياناته بوحدة الشئون الإجتماعية التابع لها محل الإقامة.

شروط الحصول على المساعدات الضمانية

وضعت وزارة التضامن الاجتماعى، عدة شروط للحصول على المساعدات الضمانية الشهرية للأولى بالرعاية كالتالى:

- ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص أو يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية شهرية.

ـ أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء حديثى الولادة حتى الثمانية عشر عاما، والأبناء من سن السادسة حتى الثمانية عشر عاما بمراحل التعليم.

ـ استيفاء كل بيانات بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية.

معايير الاستبعاد من الاستحقاق

- العمل بالخارج.

- امتلاك نصف فدان فأكثر.

- امتلاك 3 مواشي فأكثر بغرض التجارة.

-التحاق الأبناء بالتعليم الخاص بقيمة أكثر من 2000 جنيه.

- امتلاك سيارة من عام 1990 فأكثر أو امتلاك جرار، أو حيازة توك توك.

- امتلاك عقار لغير غرض السكن.

-إدارة مشروع خاص له عائد ثابت أكبر من خط الفقر المحدد.

- العمل بشركة خاصة أو حكومة وغير مؤمَّن عليه.

- امتلاك مهن حرة.

إرسال قاعدة بيانات مستفيدي «تكافل وكرامة» لـ«الصحة»

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بدأت في إعداد قاعدة بيانات مستفيدي «تكافل وكرامة»، تمهيدا لإرسالها لوزارة الصحة والسكان، لتتولى آليات توزيع لقاح كورونا على مستفيدي البرنامج.