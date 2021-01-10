7 وجوه درامية أبدع من خلالها هادي الجيار على شاشة التليفزيون

على مدار ما يزيد عن 50 عاما بدأ الفنان هادي الجيار مشواره في عالم الفن، وكانت انطلاقته الحقيقية من خلال خشبة المسرح، وتقديم مسرحية «مدرسة المشاغبين» عام 1973 وتجسيده شخصية الطالب «لطفي» بصحبة عادل إمام، سعيد صالح، أحمد زكي، يونس شلبي، قصة علي سالم، إخراج جلال الشرقاوي، وعلى مدار عمله بمجال التمثيل، قدم «هادي» العديد من الأعمال خاصة الدرامية التي ارتبط بها الجمهور.

خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد رحل الفنان هادي الجيار عن عمر ناهز الـ 71 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وتشيع جنازته اليوم ليوارى جسده الثرى بعد رحلة عطاء فني.

وترصد «الوطن» أبرز الشخصيات التي أداها على شاشة التليفزيون وعلقت بأذهان المتابعين في جميع أنحاء الوطن العربي.

منعم الضو

قدم هادي الجيار شخصية منعم نجل عباس الضو، خلال أحداث مسلسل «المال والبنون» على مدار جزأين خلال عامي 1992، 1995 تأليف محمد جلال عبدالقوي، إخراج مجدي أبو عميرة، بطولة يوسف شعبان، أحمد عبدالعزيز، عبدالله غيث، حمدي غيث، حنان ترك، عبلة كامل، زيزي البدراوي، سيد زيان، وحيد سيف، عايدة رياض، رجاء حسين، إبراهيم يسري، صلاح رشوان.

رشاد

قدم هادي الجيار عام 1993 خلال أحداث مسلسل «أبناء ولكن» شخصية رشاد الابن الأكبر لمجموعة من الأشقاء والذي يرحل وسط تفضيل الأب لابنه الأصغر الذي أصيب في حادث وتدبر زوجته العديد من المكائد، المسلسل بطولة تيسير فهمي، عبلة كامل، محمد رياض، هالة فاخر، محمد السبع، تأليف جابر عبدالسلام، مهدي يوسف، إخراج رضا النجار.

جودة ملك زحلان

لعب هادي الجيار خلال أحداث مسلسل «السيرة الهلالية» الذي بدأ عرض الجزء الأول منه عام 1997 شخصية جودة ملك زحلان، تأليف يسري الجندي، إخراج مجدي أبوعميرة.

صبري العزايزي

عام 1998 قدم هادي الجيار، شخصية الصعيدي صبري العزايزي بطريقة أقرب للكوميديا خلال أحداث مسلسل «الضوء الشارد»، وحقق نجاحًا كبيرًا، المسلسل من تأليف محمد صفاء عامر، إخراج مجدي أبو عميرة، بطولة ممدوح عبدالعليم، يوسف شعبان، رانيا فريد شوقي، سميحة أيوب، منى زكي، جمال إسماعيل.

برهامي المغازي

عام 2001 شارك هادي الجيار بأحداث مسلسل «سوق العصر» وقدم شخصية الحاج برهامي المغازي، تأليف محمد جلال عبدالقوي، إخراج هاني إسماعيل، بطولة محمود ياسين، أحمد عبدالعزيز، كمال أبورية، أميرة العايدي، أحمد سعيد عبدالغني، نهال عنبر، فايق عزب.

عثمان الغرباوي

قدم هادي الجيار بداية من عام 2002 شخصية عثمان الغرباوي بأجزاء مسلسل «العصيان» تأليف سلامة حمودة، إخراج أحمد السبعاوي، بطولة محمود ياسين، فادية عبدالغني، داليا مصطفى، أحمد زاهر.

مختار الدسوقي

عام 2016 قدم هادي الجيار، شخصية مختار الدسوقي خلال أحداث مسلسل «الأسطورة» تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج محمد سامي، بطولة فايق عزب، ياسمين صبري، فردوس عبدالحميد، روجينا، محمد رمضان، مي عمر.