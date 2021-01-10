فتوح أحمد: هادي الجيار كان خايف من كورونا وقالي استخبى

أبدى الفنان فتوح أحمد، حزنه الشديد على رحيل الفنان هادي الجيار، الذي رحل صباح اليوم ، عن عمر ناهز الـ 71 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، ودخل على إثرها إحدى المستشفيات وتم حجزه بالعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.

وقال فتوح أحمد، خلال مشاركته مراسم تشييع جثمان الفنان هادي الجيار إلى مثواه الأخير، إن «هادي» كان يخشى من فيروس كورونا والإصابة به.

وأضاف لـ«الوطن»: «هادي الجيار كان خايف من كورونا، عشان كان عنده مشاكل في الرئة بخلاف إجرائه لجراحة في القلب، وكان دائمًا بيكلمني ويقولي استخبى وخد بالك».

وفور تأكد إصابة هادي الجيار بفيروس كورونا، كتب عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، قائلًا: أصابني فيروس كورونا اللعين.. برجاء الدعاء بالشفاء.

لن يقام سرادق عزاء بسبب كورونا

وشيع جثمان هادي الجيار من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، ظهر اليوم الأحد، بحضور عدد من نجوم الفن، وأعضاء نقابة الممثلين، على أن يواري جثمانه الثري داخل مقابر العائلة، دون إقامة سرادق عزاء والاكتفاء بتلقي واجب العزاء عند المقابر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ورحل الفنان هادي الجيار، قبل انتهاء تصوير مشاهده بمسلسل «الاختيار 2» المقرر عرضه في موسم رمضان 2021 بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، وتسبب رحيله في صدمة المشاركين معه بالمسلسل ودخول بعضهم في نوبة بكاء شديدة.

وبدأ الفنان هادي الجيار مشواره في عالم الفن، قبل بداية السبعينيات من القرن الماضي، وكانت انطلاقته الحقيقية من خلال خشبة المسرح وتقديم مسرحية «مدرسة المشاغبين» عام 1973 وتجسيده شخصية الطالب «لطفي» بصحبة عادل إمام، سعيد صالح، أحمد زكي، يونس شلبي، قصة علي سالم، إخراج جلال الشرقاوي، وعلى مدار عمله بمجال التمثيل، قدم «هادي» العديد من الأعمال خصوصًا الدرامية التي ارتبط بها الجمهور.