الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار نهاية الأسبوع.. تابعوا النشرات الجوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية الكثيفة، والتي تصل لحد الضباب، التي استمرت على مدار أكثر من أسبوعين، منوهة أن الهيئة حذرت من استمرار الشبورة حتى منتصف هذا الأسبوع، فالشبورة ستستمر كثيفة، وتصل لحد الضباب حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث تقل الرؤية الأفقية على الطرق، وتقل عن 100 متر، وأحيانا تنعدم تماما الرؤية الأفقية.

إغلاق الطرق التي تنخفض الرؤية عليها من قبل المرور

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، على شاشة «إكسترا نيوز»، على أنَّه يوجد تنسيق تام مع الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات دعم وإتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث يتم عمل تحذير دوري من الشبورة الكثيفة والتي تصل لحد الضباب على الطرق ويتم إرساله للإدارة العامة للمرور، ويتم بناءً عليه إغلاق الطرق التي تنخفض الرؤية عليها من قبل المرور، شارحة أن الشبورة تبدأ في الهبوط على الطرق من الساعات الأولى من الصباح، بداية من الساعة 12 صباحا، ولكن تزيد كثافتها مع الفجر وبعد الفجر إلى أن ترتفع بعد الساعة العاشرة صباحا.

طقس دافئ خلال فترات النهار والشمس ساطعة تماما

وتابعت شاكر أنه على المواطنين عدم السفر على الطرق والخروج في فترات تكون الشبورة بكثافة، تجنبا لوقوع الحوادث، ويفضل عدم السفر على الطرق، وخصوصا الطرق السريعة والزراعية تجنبا لأي حوادث وللزحام الذي يحدث نتيجة لغلق الطرق حفاظا على المواطنين وتجنيبهم للحوادث، مشيرة للإستقرار التام في الأحوال الجوية، فالطقس دافئ خلال فترات النهار والشمس ساطعة تماما، ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات وتصل لـ25 و26 درجة يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين وستكون أعلى من المعدلات بحوالي 4 درجات مئوية، ولكن مع نهاية الأسبوع تنخفض درجات الحرارة وتعود لمعدلاتها الطبيعية.

الشبورة المائية الفترات الماضية كان ناتجا عن حالة الاستقرار

وحذرت شاكر المواطنين بعدم الانخداع بالارتفاع بدرجات الحرارة وخصوصا وأنه إنخداع مؤقت، كاشفة أن تكون الشبورة المائية الفترات الماضية كان ناتجا عن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

تقلبات جوية

واستكملت شاكر أن اليوم وغدا هناك فرص لسقوط الأمطار على حلايب وشلاتين ولكن بداية من يومي الأربعاء والخميس ستعود فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد ثم تمتد إلى محافظات الوجه البحري، وستحدث تقلبات جوية إلى حد ما ولذلك يجب متابعة النشرات الجوية على مدار هذا الأسبوع.