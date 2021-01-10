خريطة انتشار سلالات كورونا الجديدة حول العالم: تغزو 47 دولة

نشر فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» الخوف والهلع منذ ظهوره الأول في وسط الصين في أواخر عام 2019، وبلغ عدد إصابات حول العالم90.177.626، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 1.936.632، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا المستجد حول العالم 64.575.317.

وفي 14 ديسمبر الماضي، سادت حالة أخرى من الفزع والهلع في كثير من الدول بعد إعلان السلطات البريطانية، ظهور سلالة جديدة من الفيروس أكثر عدوى، وفي وقت لاحق من الشهر ذاته اعلنت جنوب إفريقيا اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس، وهناك سلالة أخرى في نيجيريا.

وأخذت السلالة الجديدة من الفيروس في الانتشار، كما تم تسجيل إصابات بها في عدد من الدول حول العالم.

من جانبه، قال رئيس فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوجه، إن السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا، لا تزيد على حدة الأعراض، لكنها تثير قلق قطاع الخدمات الصحية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت وزارة الصحة اليابانية، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة تماما لفيروس كورونا لدى 4 مسافرين قادمين من البرازيل.

وقال رئيس «المعهد الوطني للأمراض المعدية»، في اليابان، تاكاجي واكيتا، للصحفيين، إن السلالة الجديدة من الفيروس تختلف عن السلالتين في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

ونرصد أبرز الدول والمناطق حول العالم التي ظهرت فيها السلالة البريطانية من كورونا:

قارة آسيا:

إيران

الفلبين

هونج كونج

فيتنام

تايوان

اليابان

الهند

كوريا الجنوبية

سنغافورة

باكستان

الصين

المنطقة العربية:

لبنان

الأردن

الإمارات

قارة أوروبا:

المملكة المتحدة

ألمانيا

فرنسا

إيطاليا

سويسرا

هولندا

إسبانيا

البرتغال

بلجيكا

الدنمارك

النرويج

السويد

فنلندا

آيسلندا

أيرلندا

مالطا

لوكسمبورج

سلوفاكيا

رومانيا

النمسا

اليونان

قبرص

قارة أمريكا الشمالية:

الولايات المتحدة الأمريكية

كندا

قارة أمريكا الجنوبية:

البرازيل

تشيلي

جامايكا

قارة أوقيانوسا:

أستراليا

نيوزيلندا

أخرى:

إسرائيل

تركيا

ونرصد أبرز المناطق التي سجلت إصابات بالسلابة الجنوب إفريقية من كورونا:

قارة إفريقيا:

جنوب إفريقيا

زامبيا

قارة امريكا الشمالية:

الولايات المتحدة

كندا

القارة الاوروبية:

سويسرا

فنلندا

النمسا

أيرلندا

فرنسا

قارة آسيا:

اليابان

كوريا الجنوبية

قارة أوقيانوسا:

أستراليا