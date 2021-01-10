انهيار شقيقة هادي الجيار في المقابر: «يا كبير عيلتنا»

انهارت شقيقة الفنان هادي الجيار خلال توديعه في المشهد الأخير، ودفنه بمقابر الأسرة علي طريق الواحات، بعد أن توفي فجر اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا.

ودخلت شقيقته في نوبة من البكاء، ورددّت «يا كبير عيلتنا يا هادي جالك يامه»، وحاول الجميع تهدئتها من أجل تخفيف شدة الصدمة عليها.

وقد حرص على الحضور عدد من نجوم الفن منهم، أشرف زكي وفتوح أحمد ومصطفى حجاج ومنير مكرم، ومحمد رياض.

وكانت آخر أعمال هادي الجيار مشاركته في بطولة «فلانتينو» مع الفنان الكبير عادل إمام الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدي المفتي، سليمان عيد، بدرية طلبة، إنعام الجريتلي وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاءت الأقدار أن يشاهده المخرج الكبير محمد فاضل أثناء مشاركته فى أحد العروض الفنية التى يقدمها المعهد، ولمع اسمه فى مسرحية «مدرسة المشاغبين» كما ظهر فى المسلسلات التلفزيونية في «المال والبنون، الراية البيضا، أبناء ولكن، النوارس والصقور، الوجه الآخر، وسادسهم الشيطان، ثورة الحريم، العصيان» وفى المسرح «أحلام ياسمين، لما قالوا دا ولد»، وأيضًا له أفلام سينمائية مثل «ثم تشرق الشمس» عام 1971، «احترس عصابة النساء» عام 1986، «رحلة المشاغبين» عام 1988.

وقد أجري الجيارعملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية، بعد إصابته بقلبه، وهذا زاد من ضعف مناعته بشكل كبير، لم يستكمل الفنان هادي الجيار تصوير باقى مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار»، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.