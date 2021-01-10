اتحاد الجمعيات: ننسق مع «الأطباء» لإعداد مشروع قانون معاش الفرق الطبية

قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن ملف الصحة في أولويات اهتمامه بصفته طبيبا، معلنا تضامنه مع نقابة الأطباء في مطلبها بشأن التعامل المادي والمعنوي مع الطبيب شهيد عدوى كورونا مثل شهيد العمليات الحربية.

وأضاف عبدالقوي في بيان، أن حصول أسرة الطبيب «شهيد كورونا» على نفس مستحقات الشهيد في العمليات الحربية يعتبر حقا من حقوقهم، نظرا لما يواجهونه من الموت المحقق يومياً.

مشروع قانون

تابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه سيتم التنسيق مع نقابة الأطباء لدراسة وإعداد مشروع قانون بشأن معاش الفرق الطبية كلها وليست الأطباء فقط لاعتبارهم من الشهداء، مؤكدا أن ذلك سيكون من خلال الآليات التشريعية.

من جانبه قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه بعد صدور قرار وزيرة الصحة باعتبار كورونا من الأمراض المعدية الصادر في 30 مايو 2020، فإنه تم استحقاق شهداء الأطباء لمعاش إصابة عمل، لافتا إلى أن هذا القرار يتفق مع الأمراض المهنية بإصابات العمل، الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وأوضح عبدالقوي، أن الاتحاد العام وبالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية بالمحافظات والجمعيات يعمل على عقد ندوات في جميع القضايا، ويدعو لها المواطنين في كل الأماكن لسماع النصائح والإرشادات، وتوعيتهم، لافتا إلى أن التوعية للحد من مخاطر الفساد أو الزيادة السكانية وغيرها من القضايا لم يعد مقصوراً على الجمعيات الأهلية فقط، لكنها تستدعي التعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية منها الإعلام والمؤسسات الدينية.