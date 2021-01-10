12 نصيحة لترشيد استهلاك الثلاجة وخفض قيمة فاتورة الكهرباء

قدّم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم، 12 نصيحة لربات البيوت لتوفير الكهرباء ومساعدتهم في خفض قيمة فاتورة الاستهلاك، كما يلي:

نصائح لخفض فاتورة الكهرباء

- تأكد أنّ ثلاجتك تعمل بكفاءة فهي أكثر الأجهزة المستهلكة للطاقة في منزلك.

- تأكد من نظافة المكثف الموجود خلف الثلاجة.

- تأكد من غلق باب الثلاجة ولا تحاول فتحة دون داع، وعند فتحه اغلقه سريعا لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.

إذابة الثلج

- يجب إذابة الثلج من حين لآخر، إذ يخفض كفاءة الثلاجة، لذا يجب إذابة الثلج للحفاظ على عمر تشغيل الثلاجة وتحسين الكفاءة، وعند شراء ثلاجة جديدة يفضل شراء الثلاجة التى لا تكون ثلج.

- يفضل أن يكون الفريزر ممتلئ تماما، مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.

ترتيب الاشياء

- رتبي الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة، ما يقلل الاستهلاك.

- افصلي التيار الكهربي عن الثلاجة حال مغادرة المنزل لمدة تزيد عن أسبوع مع تنظيفها وترك الباب مفتوحا.

- استخدمي مبرد مياه (كولمان) للشرب صيفا لخفض عدد مرات فتح الثلاجة.

- ابعدي مكان الثلاجة / الفريزر عن البوتاجاز أو غسالة الأطباق أو سخان المياه أو أماكن سقوط الشمس بالغرفة.

ترك فراغ

- اتركي فراغا من جميع جوانب الثلاجة للسماح بمرور الهواء حول ملف المكثف.

- لا تضع أغذية ساخنة في الثلاجة قبل أن تبرد لتفادي زيادة استهلاك الكهرباء.

- عند شراء الثلاجة اختر الأكثر كفاءة أي الأقل استهلاكا للكهرباء، ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الثلاجة.