«الكهرباء»: رفع كفاءة الشبكة لخدمة 1.1 مليون مشترك في 14 مركزا بأسيوط

استطاع قطاع أسيوط التابع لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والبالغ عدد المشتركين به حوالى 1.1 مليون مشترك تحقيق عدد من الإنجازات بأعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة بالمحافظة لتحسين الخدمة للمشتركين ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك ضمن الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية.

تطوير 16 مركزا لخدمة العملاء بالمحافظة

وطوَّر القطاع 16 مركزا خدمة العملاء بما يتلاءم مع الإجراءت الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ومعايير تصنيف مراكز خدمة العملاء من خلال ملائمة المكان من حيث سهولة الوصول والتهوية والإضاءة الجيدة ووجود أماكن انتظار مناسبة وتوفير مكان لتقديم الاقتراحات والشكاوى وميكنة كافة الإجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات على برنامج الشباك الواحد وإتاحة آلية للعملاء لتقييم مستوى الخدمة التى تلقاها من الموظفين مما يرفع مستوى ثقة العميل بالشركة ويضع الموظفين تحت رقابة ذاتية لتقديم مستوى خدمة عالٍ.

نظام لانتظار العملاء لتوجيه تدفق المشتركين

وقام القطاع بتركيب 2 شاشة عرض 50 بوصة بمركزى خدمة العملاء بمدينة القوصية ومدينة أسيوط غرب لعرض الإجراءات والمستندات المطلوبة للخدمات المقدمه وتركيب نظام لانتظار العملاء لتوجيه تدفق المشتركين (Queue System) بنفس المركزين وسيتم التركيب بباقى مراكز الخدمة تباعاً .

استبدال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية

ونفذ القطاع خطة استبدال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية لحوالي 9 عمليات للمرحلة الثالثة بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى 8 ملايين جنيه.

وينقسم قطاع محافظة أسيوط إلى قطاعين

الأول قطاع لتوزيع كهرباء أسيوط شمال والذى يضم مراكز "ديروط – القوصية – الفتح – أسيوط الجديدة – أبنوب – منفلوط "

والثاني قطاع لتوزيع كهرباء أسيوط جنوب والذى يضم مراكز " مركز ومدينة المنيا – البدارى – ساحل سليم – الغنايم – صدفا – أبوتيج ".