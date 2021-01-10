رحاب الجمل عن باسم سمرة: شرب خمرة وحشيش.. وسبني بالأب والأم

كشفت الفنانة رحاب الجمل، تفاصيل الاعتداء عليها من قبل الفنان باسم سمرة، حيث أكدت أنه كان يتعاطى مخدر الحشيش، وعندما سألها الإعلامي عمرو أديب، «إيه عرفك أن اللي بيشربه ده حشيش»، ردت عليه قائلة: «هو اللي قال للي جنبه، قاله خد يا ابني لف لي حتة الحشيش دي».

واستعجبت «الجمل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، من تصريحات المخرج وائل الرومي مخرج فيلم «ديك العياط» والذي نفى اعتداء باسم سمرة عليها، فقالت «كل واحد مسؤول عن كلامه، هو تطاول عليا وعلى كل الزملاء، وطلب خمرة في الفندق واحنا كلنا استأنا من هذا الأمر».

وتابعت: «القائمون على الفيلم قالوا اقفلوا الحساب بتاعه، قالوا كده للفندق، وقعد شتم جامد جدًا، وممكن تستشهدوا بالأوتيل على الألفاظ اللي اتقالت، شتم جامد بالأم والأب، وسباب عديدة أول مرة أسمعها في حياتي، طلعت ركبت عربيتي ومشيت، كان واحد اسمه محمد شفيق قعد يهدي فيا ويقولي أهدي أهدي».

وعن هجوم باسم سمرة عليها بسبب رغبتها في تأجيل تصوير الفيلم، قالت :« الكلام ده محصلش ، ده مش حقيقي، إن شاء الله كل الأمور توضح الفترة الجاية، بعد اللي حصل من سب وقذف والتهجم عليا وعلى كل فريق العمل، أمن الفندق خده بره، ممكن هو يجاوب على السؤال ده ودي حاجة كانت في وشنا كلنا».