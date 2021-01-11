كواليس اعتذار هادي الجيار عن «مدرسة المشاغبين» بعد 15 يوما من عرضها

مسرحية «مدرسة المشاغبين» من الأعمال الفنية التي سيذكرها التاريخ مهما مرت السنوات على عرضها، فهي تعتبر علامة بارزة في الوسط الفني، وقد رحل أحد أبطالها ليلحق بزملائه، بسبب مضاعفات كورونا، إنه الفنان هادي الجيار الذي تم نقله خلال الفترة الأخيرة إلى العناية المركزة.

وكان له نصيب في أن يلقى نجاحاً كبيراً خلال عمله مسرحية «مدرسة المشاغبين»، حيث إنه بعد 15 يوماً من عرضها قدّم اعتذارا مكتوباً لصناعها عن استكمال العمل، بسبب كثرة الإفيهات الجديدة التي يُلقيها أبطال العمل وهو ما لا يُجيده.

وقال «الجيار» خلال تصريحات تلفزيونية، «لقيت نفسي محتاس في وسطهم، روحت كتبت ورقة للأستاذ عبد المنعم مدبولي وقولتله مش عارف أروح فين وأجي منين في وسطهم، قالي اقعد واتعلم وجرب وحاول تعمل زيّهم، وأقنعني أكمل».

«مدرسة المشاغبين» هي مسرحية كوميدية مقتبسة عن الفيلم البريطاني عرضت في 24 أكتوبر 1973 بعد حرب 73 بأيام قليلة، من بطولة فرقة الفنانين المتحدين المصريين سعيد صالح، عادل إمام، يونس شلبي، أحمد زكي، حسن مصطفى، سهير البابلي وهادي الجيار، ألف المسرحية الكاتب المصري علي سالم.

وكانت آخر أعمال هادي الجيار مشاركته في بطولة «فلانتينو» مع الفنان الكبير عادل إمام الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدي المفتي، سليمان عيد، بدرية طلبة، إنعام الجريتلي وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

وتوفي هادي الجيار قبل استكمال مشاهده بمسلسل «موسى» مع الفنان محمد رمضان، من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة ومسلسل «الاختيار2» مع الفنان كريم عبد العزيز، وأمير كرارة .