حظك اليوم الإثنين 11-1-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يبحث محبو عالم الأبراج والفلك بشكل يومي عن رسائلهم اليومية التي يحملها لهم كل برج وفقًا لتاريخ ميلادهم، وتقدم «الوطن» استمرارًا لخدماتها للمتابعين والقراء حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتستطيع اليوم أن تغتنم الفرص.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للاستمتاع بوقتك أو للتخطيط لسفر أو للقيام برحلة تمنحك السعادة والاسترخاء.

ومن أبرز مواليد برج الحمل الفنان ياسر جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وقد تتوافر أمامك اليوم إمكانيات للتقدم، ويعدك ذلك بيوم مناسب لتحقيق مكاسب مالية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مواليد برج الثور الفنان وائل نور، ويوافق تاريخ ميلاده 24 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

لا تدع الهموم المالية أو المهنية تجرك لاشتباكات في محيطك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يدفعك للعصبية وعليك أن تكون صادقا مع نفسك ولا تبالغ في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان نضال الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على تنظيم جدول أعمالك ويمنحك طاقة ونشاط وتجد سعادتك اليوم في الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك، لا تصر على التمادي في أخطاء يلومك عليها الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تستطيع أن تقوم اليوم بنشاط متميز وتتحرر من مخاوف سابقة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية أخاذة وتتملكك اليوم مشاعر عاطفية جميلة فلتحسن توجيهها.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ولاعب درامز فرقة كايروكي، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تبتعد عن التعالي والعناد وتجنب التحديات.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ فينوس في منزل الحب تعدك بأوقات ممتعة تتبادل فيها المشاعر والأفكار مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

قد تنجح اليوم في تقريب وجهات النظر بين أطراف مختلفة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم التشوش؛ القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالهدوء ويجعلك أكثر تفهما لظروف من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صوفيا لورين، ويوافق تاريخ ميلادها 20 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني وقد تجد نفسك ملهما بالأفكار المربحة وترى المستقبل ورديا، فقط ادرس جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تعطي تركيزا أكبر لما تقول أو تفعل كي لا تقع في أخطاء تحسب ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من السحر والفتنة للجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

اليوم قد تكون بحاجة للوقت والدراسة بدقة كي تتمكن من اتخاذ قراراتك، ومن المهم ألا تعلن خططك وتجنب الفخر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم مشوش العاطفة وقد تجد أنك تميل للانعزال قليلا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة داليدا، ويوافق تاريخ ميلادها 17 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بلقاء مثمر مع الزملاء أو بعض الأصحاب وقد تقنعهم وتغير اتجاههم.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يمنحك قدرة على العطاء وتلفت إليك الانتباه وتثبت أنك جدير بالحب والاحترام.

ومن أبرز مشاهير برد الدلو الفنان خالد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 22 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر معاكس وعليك اليوم أن تكون مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تحكّم اليوم في غضبك وحاول أن تتقاسم المسئوليات مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.