القصة الكاملة لإحلال السيارات القديمة: من تكليف الرئيس لمساهمة الشركات

يكشف معرض إحلال السيارات الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام، عن قصة نجاح حقيقية بدأت في مارس الماضي، حينما أعلنت الحكومة عن مشروع لإحلال السيارات التي مر عليها 20 عاما، واستبدالها بأخرى حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعي/ بنزين».

وسبق أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 12 يوليو2020، تكليفات بإحلال السيارات الغاز بدلا من البنزين، ليؤكد اهتمام الدولة بصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية، إذ يتم تنفيذ هذا المخطط بالتعاون مع دولتي كوريا الجنوبية والصين منذ عام، مانحا بذلك قروض بفائدة صفرية لأصحاب السيارات التي يجرى ترخيصها بعد تحويلها للعمل بالغاز.

وتستهدف خطة الحكومة تحويل 147 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال ثلاث سنوات، بتكلفة تبلغ 2.1 مليار جنيه، بجانب استهداف إحلال 240 ألف مركبة ميكروباص بمركبات أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي بنظم ميسرة على مدار 4 سنوات، بتكلفة 53 مليار جنيه، وكذلك استهداف إحلال 50 ألف سيارة تاكسي بأخرى حديثة على مدار عامين بتكلفة 10 مليارات جنيه، فضلا عن أنه جار إنشاء 366 محطة غاز طبيعي في كافة محافظات الجمهورية بتكلفة 7.6 مليار جنيه، وسيتم تحويل 42 ألف مركبة نقل أجرة موجودة حاليا ويصعب تحويلها للغاز الطبيعي وسيتم تحويلها لميكروباص حديث على مدار السنوات القادمة، وسيتم توفير ميكروباصات حديثة بطرق سداد ميسرة.

وعلى صعيد الجهود التي بذلتها الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، أظهر تقرير مجلس الوزراء ارتفاع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة %1.42 خلال 3 سنوات، حيث تم تحويل نحو 331 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة مع 233 ألف سيارة بنهاية سبتمبر 2017 كما ارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بنسبة %8.16 خلال 3 سنوات ليصل إلى 215 محطة بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة مع 184محطة بنهاية سبتمبر 2017، بالإضافة إلى تشغيل 113 أتوبيسًا يعمل بالغاز الطبيعي فى القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وتعد مبادرة تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؛ جزء من مبادرة أكبر وفًقا لتصريحات الخبيرة الاقتصادية إيمان عراقي، وتستهدف الحفاظ على صحة المواطن وتنمية دخله عبر عدة مبادرات، تستهدف المرحلة الأولى منها مليون و800 ألف سيارة قديمة، وأن هناك 3 مبادرات رئيسية، الأولى: هي إحلال كامل وتخريد القديم لسيارات التاكسي والميكروباص التي يزيد عمرها عن 20 عاما، وفي المقابل ستقوم الدولة بالمساعدة على شراء سيارة جديدة بشروط ميسرة وتعمل بالغاز. الثانية: وهي خاصة بالسيارات المالكي التي يزيد عمرها عن 20 عاما، وسيتم عمل برنامج لاستبدالها، مع تقديم دعم فني ومادي ودعم خاص للمصنعين والمستوردين.

أما عن المرحلة الثالثة، فهي خاصة بإنتاج السيارات الزيرو الغاز، وهي خطوة لا تزال تحتاج إلى تواصل بين الحكومة وكل القائمين على المنظومة خاصة المصنعين والمستوردين، وستكون هناك مهلة لتوفيق األوضاع، والاتفاق على خريطة العمل، وتحديد أي السيارات سيتم البدء بها، قبل الخروج ببرنامج متكامل للسيارات «الزيرو».