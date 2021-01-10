«المعطف» أغنية طربية بتوقيع صابر الرباعي والموسيقار طلال

بالتزامن مع بداية العام الجديد، قرر المطرب صابر الرباعي طرح أغنية وكليب جديد بعنوان «المعطف» من كلمات كريم العراقي، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع موسيقي ميشال فاضل، وإشراف عام خالد أبو منذر، وإخراج وليد ناصيف، وتم تصوير الأغنية في بيروت لمدة ثلاثة أيام، واستخدمت فيها أحدث الأجهزة والتقنية الحديثة.

ويراهن صابر الرباعي على أغنية وكليب «المعطف» ويؤكد أنه عمل فني يقدمه باسلوب رشيق، وأنه اختار هذا التوقيت لطرح العمل تماشيا مع برد الشتاء والأجواء الجميلة، مشيرا إلى أن اللحن تضمن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية، وأن الفيديو كليب للأغنية عبارة عن فيلم متواصل يناقش قصة درامية.

و«المعطف» عمل فني جديد يحمل الكثير من التحديات على صعيد الغناء والفكر الموسيقي، يخطف به الرباعي الأضواء، ليضاف إلى سجل نجاحاته الفنية، ليكون جمهور وعشاق الفن المتميز على موعد فريد مع أغنية طربية بامتياز.

صابر الرباعي، كان قد هنأ جميع المشاهدين المصريين بالعام الجديد، أثناء حلوله ضيف على برنامج معكم مع منى الشاذلي معربًا عن أمله في ألا تُعاد أحزان ومآسي سنة 2020، وقال «لازم ننساها من حياتنا، وهي سنة تعيسة وثقيلة، ومالهاش طعم ولا لون ولا ريحة، وإن شاء الله 2021 تكون سنة خير، وتنتهي أزمة فيروس كورونا، ويعم الخير والصحة للعالم العربي كله.. وهنخلص تارنا من 2020 بالعمل والصحة في 2021».

وأشار إلى أنه أجرى 20 مسحة فيروس كورونا في 2020 نظرًا لكثرة السفريات بسبب عمله، ولكن الشيء الجيد في هذا العام هو ولادة ابنته «شابة»، إضافة إلى أن أحلى شيء في 2020 هو كلمة «سلبي» - في إشارة إلى نتيجة التحاليل- لافتًا إلى أن النتيجة السلبية أصبحت أمرًا إيجابيا في 2020.