ماس كهربائي وراء حريق مصنع ملابس «النواتية»: أدى لوفاة عامل وإصابة 7

بدأت نيابة سيدي جابر في الإسكندرية، تحت إشراف المستشار محمود الغايش، المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، التحقيق في واقعة حريق مصنع الملابس بمنطقة حجر النواتية، الذي أسفر عن مصرع عامل، وإصابة 7 آخرين، حيث تبين من التحريات المبدئية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي.

وقرر المحامي العام، بسرعة ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، وتحديد بدايته ونهايته للوقوف على أسبابه، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة مبنى المصنع ووضع تقرير يفيد مدى سلامته الإنشائية، والتحفظ على ملف المصنع بحي شرق وإحضاره للنيابة العامة للاطلاع على التراخيص ومدى توافر اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية، واستعجال تقرير الحماية المدنية، وتحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمر بتشكيل فريق من نيابة سيدى جابر لمعاينة موقع الحادث وسؤال المصابين بالمستشفى، وصرح بدفن جثة المتوفى عقب توقيع الكشف عليها من قبل مفتش الصحة عليها.

كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع «شاتورنا» للملابس الجاهزة، بمنطقة حجر النواتية بشارع المصانع بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم، برفقة قوات الحماية المدنية بمعداتها، و7 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة علي النيران وإخمادها.

وبالمعاينة والفحص تبين أن المصنع مكون من 4 طوابق، وحدث ماس كهربائي بإحدى الغرف بالطابق الأخير، وعلى أثر ذلك اشتعلت النيران بالغرفة أثناء تواجد العمال.

وأسفر الحادث عن مصرع عامل وإصابة 9 آخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.