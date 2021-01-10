انطلاق منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بـ«غرفة الإسكندرية»

افتتحت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأحد، منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة، بمقر الغرفة، والتي انطلقت بمحاضرة عن آلية رفع «الإقرارات الضريبية» من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب، قدمها أحمد محمد أبو زيد، المحاضر المالي بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك ضمن الجلسة الافتتاحية.

وناقش الدكتور أحمد حشيش، محاسب ومراجع قانوني وخبير ضرائب معتمد، أهم مواد القوانين المتعلقة بالإقرارات الضريبية، والقوانين ذات الصلة، ولائحتها التنفيذية، ومعايير المحاسبة.

يأتي ذلك في إطار الدورة التدريبية لشباب الخريجين للإلمام بقوانين وزارة المالية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية والجمارك، والتي نظمتها لجنة «الممول والضريبة»، بغرفة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والمهندس شريف الجزيري عضو مجلس الإدارة، ومجدي عبد العزيز، أمين عام لجنة «الممول والضريبة»، ووكيل وزارة المالية، وعدد من أساتذة المحاسبة والمراجعة ومسؤولي مصلحة الضرائب المصرية.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تنظيم الغرفة لمنتدى الأعمال الاقتصادي المصري الفيتنامي لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين الدولتين، والذي تم التأكيد خلاله على أن مصر تمتلك واحدة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما شدد المنتدى حينها، على أن مصر ليست فقط سوقًا كبيرًا يضم 100 مليون مستهلك، بل هي سوق يبلغ أكثر من 1.8 مليار مستهلك من خلال مناطق التجارة الحرة، الأمر الذي يتبعه أنشطة كبرى من قبل الغرفة التجارية في الوقت الراهن.