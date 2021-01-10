أول تعليق لمحافظ الإسكندرية بعد التعافي من كورونا: مشتاق للشغل

عاد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، إلى عمله في أول يوم بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد وانتهاء فترة العزل المنزلي، وذلك بعد أكثر من 20 يوماً أدار فيها شؤون المحافظة من خلال العزل المنزلي.

وقال «الشريف»، إنه مشتاق للعمل كثيرًا وأنه سيعود للعمل بشكل تدريجي وفقًا لنصائح الطبيب المعالج له، مشيرًا إلى أنه في حالة صحية جيدة، وسيمارس عمله أولًا من المكتب في بادئ الأمر، ثم ينزل إلى العمل الميداني بعد ذلك.

وأضاف أنه عاد للعمل بخطة محكمة من أجل انضباط العمل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصه بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من إصابته الفترة الماضية، إلا أن «الشريف» وضع ضوابط العمل بالأسواق الأسبوعية، مشدداً على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتكثيف الرقابة على الأسواق، وغلق المنشآت غير المرخصة والمخالفة للقانون حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

وشهدت محافظة الإسكندرية، حملات مكثفة في كافة أحياء المدينة الساحلية، للحد من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء، خلال فترة العزل الصحي للمحافظ، لعل أحدثها حملات أمس السبت التي أسفرت عن تشميع مصنع كمامات وغلق 12 منشأة وتغريم 19 مواطن لعدم ارتداء الكمامة.