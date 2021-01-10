الإسكندرية تواجه كورونا بإزالة سوق المواشي بمنطقة خورشيد

شن حي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة كبرى لإزالة سوق الأحد بمنطقة خورشيد الذي يعد ضمن أكبر أسواق المحافظة، والذي يشهد تجمعات كبرى، وذلك للحد من ظاهر الأسواق العشوائية والتي تصاحبها تجمعات لا تناسب الوضع الصحي الحالي، ما ينتج عنه تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت جيهان مسعود، إن مسؤولي إدارة إشغال الطريق بحضور مدير إدارة إشغال الطريق والإعلانات، تواجدوا منذ فجر اليوم الأحد بمنطقة خورشيد لمتابعة عدم افتراش الشارع العام بالإشغالات.

وأضافت «مسعود»، في بيان رسمي، عصر اليوم الأحد، أن الحملة أسفرت عن غلق سوق مواشي الأحد بخورشيد لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية ووجود تجمعات بالسوق مما يعمل علي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكدت على مواصلة الحملات اليومية للتصدى لظاهرة الاشغالات والمخالفات والقضاء على هذه الظاهرة، حرصًا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر وللحد من انتشار فيروس كورونا.

فى سياق متصل، نفذ حي شرق برئاسة محارب هيلع، وبالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية، عمليات التطهير والتعقيم للمناطق والمنشآت الخدمية التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

وبمتابعة إدارة الأزمات والكوارث بالحي، تم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها بمحطة سكة حديد سيدي جابر والمناطق المحيطة بالمحطة بإعتبارها من المحطات التي تستقبل أعداد كبيرة من المواطنين يوميًا.

وتم تطهير بوابات الدخول والخروج والأرصفة والمقاعد، وتستخدم القوات المسلحة أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات بأعلى جودة، وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين عليها في أوقات متأخرة من الليل حتى الصباح الباكر لضمان عدم تعطل حركة المرور.