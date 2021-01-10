محافظ القاهرة: 150 معدة جديدة ومتطورة دخلت منظومة النظافة اليوم

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه تفقد اليوم عددا من المركبات التي أضيفت لهيئة النظافة، بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التنمية المحلية، وتم إضافة 22 سيارة قلاب، وكل سيارة بـ2 صندوق، وهي سيارات متنقلة، بالإضافة لـ9 قلابات جديدة، وتم إنشاء 7 مناولات ومناطق تجميع ثابتة في مناطق متفرقة بالقاهرة.

وأضاف، أن كل تلك المعدات إضافة كبيرة لمنظومة وأسطول هيئة النظافة بمحافظة القاهرة، وستساعد في رفع مستوى النظافة، بالإضافة للمعدات القديمة التي كانت موجودة، التي يتم إعادة تطويرها وتأهيلها، وإحلال القديم منها.

أكثر من 150 معدة نظافة انضمت لمنظومة النظافة

وأضاف محافظ القاهرة خلال حديثه مع كريم رجب، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن المعدات الجديدة والمعدات التي تم تجديدها دخلت الخدمة بداية من اليوم، ووصل عددها لأكثر من 150 معدة نظافة، انضمت لمنظومة النظافة بمحافظة القاهرة.

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة المسبح العشوائية

وفي سياق آخر، تفقد محافظ القاهرة، أعمال إزالة منطقة المسبح العشوائية بالسيدة عائشة بحي الخليفة، ضمن خطة تطوير محافظة القاهرة والقضاء على المناطق العشوائية، التي تضم 47 عقارًا أُنشئت بشكل عشوائي، وبها 56 أسرة سيتم نقلها بوحدات جديدة بحي الأسمرات، في وحدات كاملة التشطيب وكاملة الفرش، وبدون أي رسوم سوى رسوم رمزية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.

جولة تفتيشية مفاجئة بميدان السيدة عائشة

كما أجرى محافظ القاهرة، جولة تفتيشية مفاجئة بميدان السيدة عائشة، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات بوسائل النقل العام والجماعي، حفاظًا على الصحة العامة، ولإحكام السيطرة على فيروس كورونا وانتشاره.

وحرر محافظ القاهرة خلال تلك الجولة عددا من المحاضر للمخالفين، ممن تخلوا عن ارتداء الكمامات، أبرزهم فتاة استوقفها، ومحصل بهيئة النقل العام، لعدم التزامهما بارتداء الكمامة.