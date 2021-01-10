محافظ القاهرة يحرر محضرا لمحصل بأتوبيس نقل عام لعدم ارتداء الكمامة

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة مفاجئة لموقف السيدة عائشة، لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي، حفاظًا على الصحة العامة.

وأثناء الجولة حُرر عدد من المحاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، من بينها محضر لأحد محصلي هيئة النقل العام لعدم التزامه بارتداء الكمامة.

وأكد محافظ القاهرة أنه يتم متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية على مدار اليوم بكافة أنحاء العاصمة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، مشيرًا إلى أن حرص الدولة الأول هو صحة المواطن والحفاظ على مصلحته.

وناشد المحافظ المواطنين استمرار الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وذلك لاجتياز هذه الأزمة.