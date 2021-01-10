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محمود مسلم

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة المسبح العشوائية بحي الخليفة

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الوطن
01:20 م | الأحد 10 يناير 2021
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال إزالة منطقة المسبح العشوائية بالسيدة عائشة بحي الخليفة، والتي تضم 47 عقارًا بها 56 أسرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد اللواء خالد عبد العال، إزالة 4 عقارات حتى الآن وتسكين 14 أسرة بمشروع الأسمرات في وحدات سكنية مؤثثة بالكامل ومزودة بالخدمات اللازمة.

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