وفاة أخصائي قلب بمستشفى دكرنس بكورونا: الشهيد الـ55 بين أطباء الدقهلية

نعت النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، رابع شهدائها بسبب جائحة كورونا في خلال 10 أيام فقط مرت من 2021، وهو الدكتور الشاب محمد البيلي، أخصائي أمراض القلب في مستشفي دكرنس العام، الذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا «كوڤيد 19» ليصبح الشهيد الـ55 بين أطباء الدقهلية، الذين فقدوا حياتهم نتيجة إصابتهم بالفيروس المستجد، منذ بداية الجائحة في مارس 2020.

وذكرت النقابة في نعيها، «نتقدم بخالص العزاء في وفاة الطبيب الشاب الدكتور محمد البيلي أخصائي أمراض القلب بمستشفي دكرنس العام، غفر الله له وأدخله فسيح جناته وجعله من أصحاب الفردوس الأعلى».

نقيب أطباء الدقهلية: 55 شهيدا منذ بداية الجائحة

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى ضم الدكتور محمد البيلي، إلى «قائمة الشرف لأطباء الواجب»، ليصل عدد المقيدين بها منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020 إلى 55 طبيبا، التي تم إعلانها من قبل النقابة، لتخليد أسمائهم في لوحة الشر، مؤكدا أنه رابع طبيب يُتوفى في الدقهلية خلال 2021 بالفيروس.

وأضاف نقيب الأطباء، أن الطبيب تُوفي بالعزل بمستشفي صدر المنصورة بعد معاناته مع المرض نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

4 ضحايا خلال 2021

وأشار إلى أن النقابة أعدت لوحة شرف تضم جميع شهداء الأطباء في مواجهة فيروس كورونا منذ بداية الجائحة، من بينهم 3 أطباء آخرين خلال عام 2021، وهم: الدكتور جمال مصطفى مطر، استشاري الجراحة العامة، وكيل مستشفي ميت غمر العام سابقا، والدكتور الشاب محمد عبد المنعم، طبيب الباطنة والعناية بمستشفى المنزلة المركزي، والدكتور محمد طلبة عباس، استشاري الجراحة العامة، نائب مدير مستشفى ميت غمر سابقا.

وأعدت نقابة أطباء الدقهلية، قائمة شرف لأطباء الواجب، ووضعتها في لوحة كبيرة بمدخل النقابة، تحمل أسماء وصور جميع أطبائها الذين توفوا خلال الجائحة، وضمت 55 اسما ممن توصلت النقابة إلى وفاتهم بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.