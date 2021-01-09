أشرف زكي عن أزمة «الممثل السكير»: سنحقق في الأمر.. ولا أحد فوق القانون

علق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على أزمة الفنانة رحاب الجمل، وأحد الفنانين الذي وصفته بـ«السكران»، موضحًا أنه طالبها بكتابة مُذكرة وتوجيهها إلى النقابة في أقرب وقت بشأن التحقيق فيها.

وقال أشرف زكي، في تصريحٍ لـ«الوطن»، إن النقابة لن تتهاون تجاه أي مُخطئ، فلا أحد فوق القانون، وسيتم الاطلاع على الأزمة كاملة والاستماع إلى أقوال رحاب الجمل، فور تقديمها مُذكرة بشكلٍ رسمي، لافتًا إلى أن أزمات الفنانين تُناقش وتُحل داخل أروقة النقابة وليس عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت رحاب الجمل، قد شنت هجوما عنيفا على أحد الممثلين - لم تذكر اسمه - متهمة إياه بتعاطي مخدر الحشيش، أمس، أثناء بروفة أحد الأفلام.

وكتبت «الجمل» منشورًا تحت عنوان «الممثل السكران» عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك» قالت خلاله: «الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغنٍ شاب ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحكم برضو تعتبره حق مكتسب».

وأضافت في منشورها: «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام دية متتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب ومهنية».

وتابعت الفنانة: «المرة دي البلاغ للنائب العام عشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة.. يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هربيك».