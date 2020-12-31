أشرف زكي: مصر كانت وستظل هوليود الشرق

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رئيس أكاديمية الفنون، إن الأكاديمية تعمل على إفراز كوادر من أجل تطوير الصناعات الثقافية والحفاظ على الريادة المصرية، مشددا على أن مصر كانت وستظل هوليود الشرق مهما حاول البعض.

ولفت «زكي» خلال حواره مع الإعلامية داليا أشرف مقدمة برنامج «8 الصبح»، عبر شاشة «DMC»، إلى أن الأكاديمية تحتوي على أكثر من معهد، كل منها لها اختبار قبول مختلف، مثل معهد الفنون المسرحية، فلكي يلتحق الطالب بقسم التمثيل يجب أن تكون لديه الموهبة، إذ يجرى اختباره في مشهدين، الأول بالفصحى والآخر بالعامية.

وأضاف نقيب الممثلين، أن المدرسة هي المفتاح الأساسي للفنان؛ إذ انها تستطيع إفراز الكثير من الفنانين إذا ما اهتمت بالفن، موضحا أن الأكاديمية تمتلك رؤية جديدة في التعامل مع طلاب المعاهد الأكاديمية، باعتبارها المظلة الأساسية للفن في مصر.

وتابع نقيب المهن التمثيلية: «الفنان يشكل وجدان الجماهير، يعتبر سفير، ولدينا أنشطة فنية كانت سفيرة لمصر، واتسطعنا أن نغزو العالم بفننا، وشكلنا وجدان شعوبا أخرى بالفن المصري».

وأردف أشرف زكي: «أطالب الطلاب بالحفاظ على موهبتهم لأنها نعمة من الله عز وجل، وبالتالي يجب ألا نهملها»، مشيرا إلى أن صناعة السينما ستواكب متطلبات الجمهور، بالتزامن مع تطور صناعة التكنولوجية، وسيظل للمسرح بريقه بسبب الحضور الحقيقي للعروض الفنية.

وأوضح نقيب الممثلين: «من خلال قراءة الخط البياني للحركة المسرحية خلال آخر 20 سنة، لم تكن بمثل هذا الصعود الذي يحدث الآن، فالتطور التكنولوجي جعل الناس تشتاق إلى الحضور للمسرح والتفاعل المباشر، أي أن الجمهور تصالح مع المسرح، وبخاصة الأجيال الجديدة».