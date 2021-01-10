النيابة: المعتدي على والدته بكفر الشيخ صدر بحقه حكم لنفس الاتهام

أمرت النيابة العامة بحبس متهم تعدى على والدته، بمدينة دسوق، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، موضحة أن «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» رصدت تداول صورةِ سيدةٍ مصابة في وجهها لتعدي ابنها عليها بالضرب، وبفحص الواقعة تبين مباشرة «النيابة العامة» التحقيقات فيها واستماعها إلى شكوى المجني عليها، من أن ابنها طردها من مسكنها تمهيدًا لبيعه بعد صدور قرار من «النيابة العامة» بتمكينهما منه بالمشاركة فيما بينهما، وأنه سبق أن تعدى عليها بالضرب محدثًا إصابات بها، فنشرت حفيدتها صورتها بمواقع التواصل الاجتماعي لإغاثتها.

وأكدت تحريات الشرطة صحة شكوى المجني عليها، وتبين بالفحص سابقة صدور حكم بحبس المتهم لتعديه عليها بالضرب، كما أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.