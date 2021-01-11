بعد سقوط «الإندونيسية».. تعرف على أبرز حوادث تحطم الطائرات

حادث مأساوي شهدته إندونيسيا، أمس الأول السبت، حيث تحطمت طائرة مدنية من طراز «بوينج 737-500» تابعة لشركة «سريويجاوا» الإندونيسية في «بحر جاوة»، وذلك بعد إقلاعها من مطار العاصمة «جاكرتا»، ما أسفر عن مقتل 65 شخصا على الأقل.

وكانت الطائرة المنكوبة، في طريقها إلى «بونتياناك» غرب البلاد.

وكانت الطائرة، تقل 65 شخصا على الأقل، هم 53 راكبا وطاقم مكون من 12 فردا، فيما عثرت وكالة «البحث والإنقاذ» الإندونيسية في وقت سابق، على أشلاء وملابس وحطام في «بحر جاوة»، بعد تحديد موقع سقوط الطائرة.

وشهدت إندونيسيا انتعاشاً في شركات الطيران منخفضة التكاليف في أعقاب تحرير «صناعة الطيران» في البلاد في مطلع الألفية.

واختفت الطائرة عن الرادارات بعد 4 دقائق من اقلاعها، فيما قال رئيس «وكالة البحث والإنقاذ» الإندونيسية، إير مارشال باجوس بوروهيتو إن الطائرة المنكوبة لم ترسل إشارة استغاثة

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة الإندونيسية «جاكارتا» لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن حقيبتين تحملان أشلاء سُلمت من «الوكالة الوطنية للبحث» إلى وحدة التعرف على ضحايا الكوارث في شرطة البلاد.

وحثت السلطات الإندونيسية، عائلات الضحايا على تقديم عينات من الحمض النووي «دي إن أيه» أو سجلات الأسنان لتسريع عملية التعرف على الرفات، وفقا لما ذكرته صحيفة«نيويورك تايمز» الامريكية.

وأعلنت السلطات الإندونيسية، أمس الأحد، تحديد موقعي الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان مسؤولون، قالوا إن جميع ركاب الطائرة إندونيسيون، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ونرصد أبرز حوادث الطائرات حول العالم:

مايو 2020:

مقتل 97 شخصاً، فيما نجا شخصان اثنان فقط، أثر تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية فوق مناطق سكنية في «كراتشي» جنوبي البلاد.

يناير 2020:

مقتل 176 شخصاً، جراء إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار العاصمة الإيرانية «طهران» من جرّاء صاروخ أصابها، فيما اعترفت السلطات الإيرانية في وقت لاحق، إن الحادث وقع عن طريق الخطأ.

مارس 2019:

قتل 157 شخصاً، أثر سقوط طائرة إثيوبية كانت تقلهم من العاصمة «أديس أبابا» إلى العاصمة الكينية «نيروبي».

أكتوبر 2018:

تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران «ليون إير» الإندونيسية من طراز« بوينج737 ماكس» في «بحر جاوة» في أكتوبر أكتوبر من عام 2018، وأسفر الحادث عن مقتل جميع ركاب الطائرة 189 شخصاً، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

مارس 2016:

قتل 61 شخصاً جراء تحطم طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي» الإماراتية في مطار «روستوف أون دون» جنوبي روسيا.