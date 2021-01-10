البورصة تنتعش في أولى جلسات الأسبوع وتربح 9.2 مليار جنيه

سجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، بدعم أنباء عن قيام البنك المركزي بضخ 500 مليون جنيه في السوق؛ ما انعكس إيجابيا على سلوك المستثمرين، وسط التوقعات بنشاط قياسي للأسهم المصرية؛ ما دفع المستثمرين للقيام بعمليات شراء استباقية على الأسهم في قطاعات السوق المختلفة.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة، نحو 9.2 مليار جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 3.669 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 4.2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين، وصفقات نقل ملكية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 39ر2 في المئة ليبلغ مستوى 48ر 11213 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 25ر1 في المئة ليبلغ مستوى 6ر 2179 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 4ر1 في المئة إلى قيمته ليبلغ مستوى 94ر 3168 نقطة.