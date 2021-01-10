أسعار الذهب اليوم الأحد 10-1-2021 في مصر.. مستقرة بسبب إجازة البورصة

لليوم الثاني على التوالي استقرت أسعار الذهب سواء عالميا أو في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، وذلك بسبب إغلاق البورصات العالمية، إذ ثبتت قيمة المعدن الأصفر عند نفس نقطة إغلاق أسواق المالية الجمعة الماضي، بعد أن تراجع في نهاية معاملات الخميس بمقدار 32 جنيهًا في الجرام الواحد.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد متوسط أعيرة الذهب المختلفة، في البورصات العالمية، وانعكاسها على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، التي وردت في بداية تعاملات اليوم الجمعة، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تتابع حالة الذهب على مدار اليوم وفق آخر المستجدات.

أسعار الذهب

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 922 و925 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 807 و809 جنيهات.

الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 692 و693 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، 6 آلاف و472 جنيها.

توقعات بتحقيق الذهب لأرقام قياسية

شهد العام 2020 مكاسب كبيرة للمعدن الأصفر، بسبب التطورات التي شهدها العالم، من انهيار وضعف اقتصادي لكل دول العالم، كأحد الآثار الجانبية لانتشار جائحة فيروس كورونا.

ودفعت هذه الأحداث المستثمرين نحو الذهب، باعتباره ملاذا آمنا لاضطرابات سوق المال وأسعار العملات وتراجع سعر الفائدة، ما عزّز لمعان المعدن كاستثمار آمن وقت الأزمات، في ظل عدم التيقن بمدى استمرارية وتيرة الخطر الخاصة بكورونا.

وتوقع وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار الذهب مجددًا، موضحا أنّ الأسعار عادت للانخفاض مرة أخرى لتقترب من الطبيعية، بعد موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين: «السعر العادل للذهب هو حساب قيمة استخراجه، إذ يمكن استخراج 6 جرامات ذهب عبر طن من الرمال».

وأضاف أنّ سعر المعدن النفيس وصل لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، في أكتوبر الماضي، بسبب التخوفات العالمية من فيروس كورونا، مضيفًا أنّه بالنسبة للسوق المحلية، وصل السعر لأعلى نقطة على الإطلاق.

وأوضح أنّ العقود الآجلة للذهب تتخطى حاجز الـ1800 دولار للأوقية، ووصل سعر البيع للأوقية الذهب في الأسواق إلى نحو 1782 دولار في ذلك الوقت.

طريقة التفرقة بين الذهب الحقيقي والمزيف

ويمكن للمشترى أن يفرق بين الذهب القشرة والحقيقي بعدة طرق، بينها التأكد من فحص قطعة الذهب جيدًا؛ للتأكد من وجود الختم الأصلي، وتحدد الأختام درجة نقاء الذهب التي تتنوع بين عيار 24 و21 و18، وقد تسهل لك العدسة المكبرة المهمة، وفحص تغير اللون في المناطق التي تتعرض للاحتكاك المستمر، فإذا تآكلت قطعة الذهب وظهر في أسفلها معدنا مختلفا، فربما تكون مطلية بالذهب فقط.