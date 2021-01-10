29 ألف جنيه غرامات وغلق 7 محال بالإسكندرية لمخالفة إجراءات كورونا

شن اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة مكبرة بنطاق الحي، برفقة رجب عبد الرازق رئيس حي الجمرك، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية بنطاق أحياء الثغر.

وأسفرت الحملة؛ على غلق وتشميع 7 محال ومطاعم وكافيهات، وتحصيل غرامة مالية بإجمالي 29 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحرير 66 محضر متنوع ما بين: «نقص أشتراطات صحية، رصد بيئي، بيئة، نظافة، إشغال طريق، أمن صناعي، عدم حمل شهادة صحية، عدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية»، فضلا عن توجيه 16 إنذار لمخالفين.

وتمكنت الحملة من التحفظ على عينات من المواد الغذائية لفحصها، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التي تشغل حرم الطريق العام.

وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد على المحال والمطاعم والكافيهات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، ورفع الإشغالات التي تعوق حرم الطريق العام، حرصا على سلامة المواطنين.

شارك في الحملة ممثلون من الطب البيطري، والقوى العاملة، وإدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، والأمن الصناعي، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مسؤل نهضة مصر، ومديري وممثلي الإدارات المعنية بالحي.

وجاء ذلك في أولى الحملات التي شنتها المحافظة بعد عودة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، اليوم الأحد، إلى عمله في أول يوم بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وانتهاء فترة العزل المنزلي، وذلك بعد أكثر من 20 يوما كان يدير فيها شؤون المحافظة من العزل المنزلي.