الأشعة المقطعية بديل للمسحة لحصول أسرة الطبيب على معاش «كورونا»

أعلنت نقابة الأطباء، أن وفد من النقابة التقى برئيس الإدارة المركزية للجان الطبية والدكتورة سوسن المعداوي مدير الإدارة المركزية للجان، بشأن بحث أزمة الأطباء المتوفين بكورونا دون إجراء مسحات طبية لهم، وفرصتهم في الحصول على معاش إصابة العمل، والتقى اليوم دكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، وكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامه للأطباء، ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، بكلا من دكتور أيمن الأمين، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية، والدكتورة سوسن المعداوى مدير الإدارة المركزية للجان الطبية.

كما عقد اللقاء، مع كلا من دكتورة ريهام مدحت رئيس لجنة الإصابات المهنية ودكتورة سحر بكار نائب مدير لجنة الأمراض المهنية، لتحديد معايير إصابة العمل للأطباء شهداء كورونا، لاستحقاق معاش إصابة العمل، وتم التوصل إلى الاعتداد بالأشعة المقطعية كبديل للمسحة.

وحضر اللقاءات كلا من:«سامي عبد الهادى نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، محمد سعودى مدير هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتم الاتفاق خلال اللقاء على الآتي:

الأوراق المطلوبة لصرف معاش إصابة عمل للأطباء

١- يتم تقديم الملف الخاص بالوفاة الاصابية للجان الطبية بالمحافظات.

٢- لاستخراج شهادة وفاة إصابية ترسل إلى هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف معاش الإصابة، وهو 80% من الحد التأميني.

اما الأوراق المطلوبة فهي:

1- نموذج رقم 29 مختوم من جهة العمل.

2- صورة البطاقة.

3- شهادة وفاة بدون شرط ذكر الكورونا.

4- تقرير طبي من المستشفى المتوفى بها.

5- المسحة وفي حالة عدم وجودها يكتفى بالأشعة المقطعية.

6- نموذج إخطار وقوع إصابات العمل من جهة العمل.

7- يسلم للجنة الطبية في المحافظة لتخرج شهادة وفاة إصابية.

8- يرسل الملف بما فيه لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف معاش إصابة عمل.

وكانت النقابة أكدت أنه بناء على ذلك فإن معاش الطبيب شهيد كورونا طبقا لهذا القرار الذي يعتبر كورونا إصابة عمل، سيصبح معاش شهداء عام 2020، 5600 جنيه، ومعاش شهداء عام 2021، 6000 جنيه.

وأوضحت، أن ذلك يرجع إلى أن الحد التأميني كان في 2020، 7100 جنيه، ومعاش إصابة العمل 80% منه تساوي 5600 جنيه، إلا أن الحد التأميني زاد في 2021 لـ8000 جنيه و80% منه تساوي 6000 جنيه.