إخصائي مناظير: توقعات بظهور السلالة الجديدة لكورونا في إفريقيا

قال الدكتور أحمد المشتت، الإخصائي في جراحة المناظير، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد تسببت في سرعة انتشار الإصابات من شرق لندن إلى مختلف المناطق وأصبح يرقد 30 ألف مريض بكورونا وحجم الإصابات مقلق فهناك 1300 حالة وفاة لأن زيادة الإصابات رفعت أعداد الوفيات، لافتا إلى أن لندن بها ضغط كبير على المستشفيات والذورة ستكون في شهر أبريل المقبل، وبريطانيا ستمر بأيام وشهور عصيبة.

تطعيم مليوني شخص أسبوعيا

وأضاف في مداخلة عبر «سكايب» في برنامج الآن المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الإغلاق الوطني الشامل يجب أن يكون معه تطعيم مستمر باللقاح المضاد لكورونا فيجب تطعيم مليوني شخص أسبوعيا من أجل السيطرة على معدل الإصابات والوفيات، ويجب الالتزام بالإغلاق وليس المرواغة في ظل انتشار أشخاص وسيارات وفتح محال ومقاهي وسط دعوى من العلماء لزيادة تغريم الأشخاص الذين يكسرون الحظر المنزلي والحركة في المدينة.

متوقع ظهور الفيروس في الشرق الأوسط وإفريقيا

وتابع: «ستظهر أيضا إصابات في إفريقيا والشرق الأوسط بهذه السلالة المتحورة من فيروس كورونا والسلالة الجديدة جعلت الدخول السريع للفيروس في الجسم ليسبب الالتهاب».