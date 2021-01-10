عادل إمام ينعى هادي الجيار: خالص العزاء للأسرة

نعى الفنان عادل امام، عبر حسابه بـ«تويتر»، الراحل هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وكتب: «البقاء لله الفنان الكبير هادي الجيار.. ‎خالص العزاء للأسرة الكريمة»

وشارك عدد من الفنانين في تشييع جثمان هادي الجيار، وسط حضور عدد من الفنانين، ودخل عدد من افراد أسرته في نوبة بكاء شديدة، لرحيل الفنان الكبير بعد أيام قليلة من إصابته بفيروس كورونا، الذي كان يخشى الإصابة به، وكان دائم التحذير لأصدقاءه بضرورة توخي الحذر.

وقال الفنان فتوح أحمد لـ«الوطن»: «هادي الجيار كان خايف من كورونا، وكان دائمًا بيكلمني ويقولي استخبى وخد بالك».وسبب رحيل هادي الجيار المفاجئ، أزمة لصناع مسلسل «الاختيار2» المقرر عرضه في رمضان 2021 قبل أن يستكمل تصوير مشاهده، وجاري البحث على فنان آخر للقيام بدور هادي الجيار، المسلسل بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

وكان هادي الجيار، أعلن نبأ إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، حيث كتب: أصابني فيروس كورونا اللعين.. برجاء الدعاء بالشفاء»، وذلك قبل أن تتدهور حالته الصحية ليتم نقله إلي مستشفي الهرم حيث وافته المنية هناك.

وآخر أعمال هادي الجيار مشاركته في بطولة «فلانتينو» مع الفنان الكبير عادل إمام الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدي المفتي، سليمان عيد، بدرية طلبة، إنعام الجريتلي وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.