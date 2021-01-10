منى عبدالغني ناعية هادي الجيار: كان فنانا وإنسانا محترما

حرصت الفنانة منى عبدالغني، على تعزية أسرة الفنان الراحل هادي الجيار، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنها اجتمعت معه في أكثر من عمل فني قبل ذلك، وأخرها كان مسلسل «زلزال»، كان أحد ضيوف شرفه، قائلة عنه «فنان بجد إنسان، ومحترم ومركز في شغله أوي، وطاقة جميل جوا الاستديو»، لافتة إلى أنها كانت تدعي له أمس، حتى يشفى من هذا المرض، لكن هذا قضاء الله.

منى عبدالغني: نعزي أسرته الصغيرة والوسط الفني أجمع في وفاته

وأضافت «عبدالغني»، خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامجها «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «cbc»، والذي تشارك في تقديمه رفقه الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة، «ننعى أسرة الراحل الصغيرة، وأسرة الفن المصري أجمع في وفاته».

وأذاع فريق عمل البرنامج جزء من حوار سابق للفنان الراحل، حين استضافه «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، والذي قال خلاله: «أنا شوفت كتير في بلدنا عن الظروف الاقتصادية الصعبة، انا حضرت من 67 – 73، كان الجدع اللي يعرف يجيب باكو شاي أو كيس سكر، كنت تلاقي الناس بتجري في الشارع فنسألهم في أيه، يقولك في فراخ في الجمعية».

هادي الجيار: الشخصية المصرية اختلفت عن زمان «مبقاش حد يفكر في البلد»

وأضاف «الجيار»، «وقتها أيضا كانت البنية التحتية للبلاد متكسرة، وكان الأتوبيس اللي بيشيل 50 راكب، بيركبه 200 واكثر»، ورغم هذا كانت الناس راضية لأنها تعلم أن البلد تمر بظروف استثنائية وتعيش فترة حرب، وكل موارد الدولة ذاهبة غلى تسليح الجيش والقوات المسلحة.

وأشار «الجيار»، إلى أن الشخصية المصرية نفسها اختلفت عن زمان، «كل واحد بقي يفكر في حاجات شخصية أو حاجات تخص فئة معينة، محدش شايف نظرة كبيرة على البلد نفسها».