«الصحة» تحدد إرشادات الوقاية من كورونا بالمساجد: «هات سجادتك معاك»

حددت وزارة الصحة والسكان عددا من الإرشادات التي يجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا داخل المساجد، جاء ذلك بعد غلق 61 مسجدا على مستوى محافظات الجمهورية لعدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها إن لا بد من توافر مناشف غير قابلة للاستعمال مرة أخرى وسلال مهملات للتخلص منها.

وتابعت أن لا بد من ارتداء الكمامات في حالة تعذر تحقيق التباعد الاجتماعي، واستخدام كل شخص سجادة صلاة خاصة به.

وأشارت إلى ضرورة المحافظة على التباعد البدني بمسافة لا تقل عن متر واحد، والتنظيف المستمر للأشياء والأسطح التي تلمس كثيرا وتوافر الصابون والماء ومحلول فرك اليدين الكحولي والالتزام بآداب السعال والعطس.

وقالت وزارة الصحة إنه ينبغي على الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر، وكذلك أي شخص يعاني من أمراض مزمنة كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة.

وكذلك السيدات الحوامل، على ضرورة تجنب التجمعات العائلية أو التواجد في أماكن مزدحمة حيث إنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، والتوجه إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأي أعراض مرضية.

ونصحت الوزارة المواطنين بضرورة عدم تناول أو الإسراف في تناول الفيتامينات دون الرجوع لطبيب المتخصص والحرص على الاهتمام بالوجبات الغذائية التي تحتوي على مواد تقوي مناعة الجسم ضد الفيروس.

وتستمر وزارة الصحة برفع أقصى درجات الاستعداد ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في كل مستشفيات الوزارة على مستوى الجمهورية واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.