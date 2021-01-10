أول 10 أيام في 2021.. وفيات وأزمات في المستشفيات وزيادة مصابي كورونا

مع العام الجديد أمل الكثيرون في أن يكون مختلفا عن سابقه، الذي شهد فيه العالم أزمة فيروس كورونا والتي تسببت في معاناة العالم أجمع، إلا أن أول 10 أيام في 2021 حملت العديد من المفاجآت والأزمات والأخبار الحزينة التي كانت صدمة للكثير من المصريين.

زيادة أعداد مصابي كورونا في أول أيام 2021

مع مطلع أول أيام العام الجديد شهدت مصر قفزة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بعد عدة أشهر من الاستقرار عند مستوى منخفض من الأعداد التي يتم تسجيلها يوميا، والتي أخذت في الانخفاض تدريجيا يوما تلو آخر.

وحيد حامد والجيار أبرز وفيات العام الجديد

وفيات عديدة شهدهتا أول 10 أيام في 2021 كان أكثرهم صدمة وحزنا نبأ وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد في أول أيام العام الجديد، وتبعه العديد من حالات الوفاة من بينهم المايسترو خالد فؤاد عن عمز ناهز 72 عاما، وحماة الفنان آسر ياسين، ابنة شقيقة الفنانة لوسي نتيجة إصابتها بكورونا، ونجل الفنان الراحل سيد زيان، والدة حسن الرداد، وآخرهم رحيل هادي الجيار متأثرا بكورونا.

أزمة ممرضة الحسينة وأنباء وفاة مصابي كورونا بالمستشفيات

لم تنته أزمات أول 10 أيام في 2021 عند هذا الحد، حيث شهدت العديد من الأزمات من بينها ما أثير عن وفاة مرضى بمستشفى زفتي العام بمحافظة الغربية لنفاذ الأكسجين بها، لتتولي النيابة العامة عملية التحقيق في الواقعة للتأكد من سبب وفاة الحالات في المستشفى ومعاقبة المقصرين فيها.

لم تمر أيام قليلة على تلك الواقعة حتى انتشرت صورة ممرضة مستشفى الحسنية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أن الممرضة شعرت بالخوف لوفاة 4 من مصابي كورونا بالمستشفى في ذات الوقت، مع زعم أن الوفاة حدثت نتيجة نقص في الاكسجين بالمستشفى، لتخرج وزارة الصحة ببيانٍ ينص على منع التصوير داخل العناية المركزة ومعاقبة المسؤول عن تلك الصورة، كما تولت النيابة التحقيق للتأكد من أسباب الوفاة.